Trovato con contanti, scatta il controllo a casa con i cani antidroga: arrestato a Pisa

Cronaca Pisa
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La guardia di finanza del Comando provinciale di Pisa ha arrestato un uomo, ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, trovato in possesso di contanti e presso la sua abitazione di oltre 90 grammi di droga, tra cocaina e hashish. Durante le attività di controllo del territorio i militari hanno individuato il soggetto, un 50enne di origine tunisina, salire a bordo di un'auto con atteggiamento sospetto per poi scendere vicino a un centro scommesse. Fermata l'auto il conducente, italiano di 58 anni, ha consegnato spontaneamente ai militari una dose di cocaina da circa 2 grammi riferendo di averla appena acquistata.

Individuato il 50enne e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 235 euro in contanti e le chiavi di un'abitazione. Scattata la perquisizione domiciliare, eseguita con l'ausilio delle unità cinofile Neva, Malibu e Milord, sono stati rinvenuti 15 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 12,52 grammi e 3 involucri contenenti hashish per un totale di 77,50 grammi, nascosti in diverse parti della casa, tra cui un deumidificatore e una scarpiera, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato arrestato e sottoposto a giudizio per direttissima, all'esito del quale è stato emesso l'obbligo di firma. L'acquirente della sostanza stupefacente è stato invece segnalato alla prefettura.

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