Truffa in Versilia, finto carabiniere raggira una donna: due arresti a Massarosa

Sventata una truffa in Versilia ai danni di una donna residente, con l’arresto di due pregiudicati fermati dai Carabinieri della Stazione di Massarosa, con il supporto del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Viareggio, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando provinciale di Lucca.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima era stata raggiunta nella propria abitazione da un uomo che si era presentato come appartenente all’Arma, sostenendo che la targa dell’auto della donna fosse stata clonata e utilizzata per una rapina in gioielleria. Con questo pretesto, il truffatore aveva prospettato la necessità di un controllo urgente per verificare che la refurtiva non fosse in suo possesso.

Approfittando dello stato di agitazione della donna, il falso carabiniere era riuscito a farsi consegnare numerosi gioielli di famiglia, presentati come "garanzia" della buona fede della vittima.

La segnalazione giunta alla Centrale operativa ha consentito di attivare immediatamente le pattuglie presenti sul territorio. Grazie alla descrizione fornita, i militari hanno individuato i due sospetti mentre tentavano di allontanarsi, bloccandoli poco dopo. Gli accertamenti successivi hanno confermato il pieno coinvolgimento dei due nel raggiro, facendo scattare l’arresto.