Visse due anni su una sequoia in California: sarà ospite a Greve in Chianti

Si è arrampicata con coraggio ed è rimasta sospesa tra le fronde di “Luna” per 738 giorni sulla sua piattaforma, posizionata su una sequoia alta 60 metri. Con l’unico obiettivo di proteggere l’ambiente e fermare la Pacific Lumber Company, un’impresa del legname, decisa ad abbattere la pianta secolare e distruggere l’ecosistema della foresta di Headwaters in California. Il nome della giovane americana Julia Butterfly Hill, la ventenne che nel 1997 visse due anni sopra un albero, ha fatto il giro del mondo e per la sua straordinaria determinazione, sentimento con il quale ha portato avanti un atto di amore verso la natura che è diventato simbolo universale di lotta ecologista, si è affermata come icona di resistenza non violenta a difesa della salute del pianeta e nel rispetto dell’ambiente.

La donna che ha vissuto sospesa tra cielo e terra, affrontando le avversità meteorologiche e le difficoltà legate alla sopravvivenza sull’albero, racconterà per la prima volta la sua esperienza condividendola con la comunità e gli studenti e le studentesse di Greve in Chianti. Julia Butterfly Hill sarà al centro di un’iniziativa promossa e organizzata dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Greve in Chianti e dal Comune di Greve in Chianti. La serata che propone un incontro inedito con l’ospite, in dialogo con la comunità grevigiana, è la prima tappa di un tour in Toscana, in programma il 25 marzo alle ore 21 negli spazi della Casa del Popolo di Greve in Chianti.

Lo scopo dell’iniziativa è umanitario poiché il ricavato andrà a sostegno del Comitato di Croce Rossa Italiana di Greve in Chianti. All’iniziativa, organizzata da Milena Fraccari, volontaria del Comitato di Croce Rossa Italiana di Greve, nonché portavoce di Julia Butterfly Hill in Italia, prenderanno parte il sindaco Paolo Sottani, l’assessore all’ambiente Monica Toniazzi, l’assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano e Serena Bertonelli, nuovo delegato tecnico regionale per Adattamento & Resilienza della Croce Rossa Italiana, che aprirà l’iniziativa con un intervento finalizzato ad illustrare l’impegno della Croce Rossa Italiana nelle tematiche ambientali.

“Come portavoce di Julia Butterfly Hill – commenta Milena Fraccari - ho organizzato il ritorno dell’ambientalista nel nostro Paese dopo dieci anni di assenza. In quanto neo-volontaria del Comitato della Croce Rossa grevigiano le ho proposto un evento di solidarietà che l’amica ha accettato senza alcuna esitazione, sono davvero felice di aver messo in piedi questo evento insieme all’amministrazione comunale che ringrazio per l’impegno, il sostegno e la piena condivisione degli intenti. L’evento intreccia cultura del volontariato, tutela ambientale, cittadinanza attiva. Sarà una serata speciale come speciale è la storia di Julia che ha dedicato la sua vita, animata da una granitica convinzione, anche come scrittrice, nel difendere la causa ecologista”.

“Siamo onorati di accogliere Julia a Greve in Chianti, un territorio e una comunità che hanno storicamente una spiccata sensibilità e una forte inclinazione alla cura, alla responsabilità civica e alla valorizzazione dell’ambiente, - dichiara l’assessora all’Ambiente Monica Toniazzi – come dimostrano i progetti, le iniziative e i percorsi che da anni portiamo avanti in collaborazione con il tessuto associativo, il mondo del volontariato e la comunità scolastica. Mi piacerebbe che la lezione di vita di Julia potesse lasciare un segno e un’eredità culturale da radicare nel nostro comune e trasmettere alle nuove generazioni. Una “Luna”, ad esempio, da piantare nei nostri boschi o un patto della terra da sottoscrivere con lei e la nostra comunità”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa