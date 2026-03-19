A Empoli un viaggio nella Divina Commedia con la "Camminata Dantesca"

In occasione del Dantedì, la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri, il Comune di Empoli organizza una 'Camminata' Dantesca venerdì 27 marzo 2026 alle 16.30 in piazza Farinata degli Uberti. Interverranno Hans Honnacker, docente e scrittore che ha curato un'edizione integrale della Divina Commedia assieme a Marco Romanelli, e l'assessore alla Cultura del Comune di Empoli. L'evento, organizzato dal Comune di Empoli, ha il supporto dell'Associazione degli Italianisti (ADI) sezione Didattica e del Laboratorio Ipermediale Dantesco dell'Università di Pisa.

Il pomeriggio sarà dedicato a un immaginario viaggio attraverso alcuni luoghi dei dintorni, come Empoli, Signa, Certaldo, Colle Val d’Elsa e Semifonte, citati da Dante nella Commedia. Durante la camminata saranno letti e contestualizzati alcuni brani del poema dantesco.

La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà alla stessa ora al Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri.

A seguire, dalle 17:15 proiezione del video "Lo specchio di Dante" di Silvano Salvadori al Cenacolo degli Agostiniani.

INFO - Ufficio Cultura, tel. 0571/757128, mail cultura@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa