A Firenze un torneo di burraco per sostenere la lotta ai tumori

Un pomeriggio di divertimento e solidarietà. Sabato 28 marzo, alle 15, a Villa Bracci (Stradone di Rovezzano, 33) a Firenze si svolgerà un torneo di burraco il cui ricavato andrà a sostenere le attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze.

In particolare, i fondi raccolti serviranno a supportare le attività di prevenzione, diagnosi precoce, assistenza domiciliare e riabilitazione oncologica portate avanti da Lilt Firenze sul territorio.

“La sensibilizzazione sulla lotta al cancro passa anche da momenti ludici e di socializzazione come questo torneo - afferma Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze -. Ringraziamo il Centro di Villa Bracci per l’ospitalità e tutti coloro che parteciperanno. È una competizione che unisce il piacere del gioco alla generosità e all’impegno per la vita”.

Per l’iscrizione è prevista un’offerta minima di 20 euro (comprensiva di partecipazione al torneo e merenda).

Per informazioni e prenotazioni:

Lilt Firenze, viale D. Giannotti 23 – Firenze

Tel. 055 576939

info@legatumorifirenze.it

Si prega di dare conferma entro il 26 marzo.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) è un Ente pubblico sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Da quasi 100 anni la Lega opera in ambito oncologico su tutto il territorio nazionale, con 106 sezioni provinciali. Lilt – Associazione Provinciale di Firenze onlus è presente sul territorio fiorentino occupandosi di informazione, prevenzione, diagnosi precoce, assistenza domiciliare e riabilitazione oncologica.

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