A Firenze un torneo di burraco per sostenere la lotta ai tumori

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Sabato 28 marzo alle 15 a Villa Bracci, il ricavato sosterrà le attività di Lilt Firenze. Iscrizioni entro il 26 marzo

Un pomeriggio di divertimento e solidarietà. Sabato 28 marzo, alle 15, a Villa Bracci (Stradone di Rovezzano, 33) a Firenze si svolgerà un torneo di burraco il cui ricavato andrà a sostenere le attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze.

In particolare, i fondi raccolti serviranno a supportare le attività di prevenzione, diagnosi precoce, assistenza domiciliare e riabilitazione oncologica portate avanti da Lilt Firenze sul territorio.

“La sensibilizzazione sulla lotta al cancro passa anche da momenti ludici e di socializzazione come questo torneo - afferma Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze -. Ringraziamo il Centro di Villa Bracci per l’ospitalità e tutti coloro che parteciperanno. È una competizione che unisce il piacere del gioco alla generosità e all’impegno per la vita”.

Per l’iscrizione è prevista un’offerta minima di 20 euro (comprensiva di partecipazione al torneo e merenda).

Per informazioni e prenotazioni:

Lilt Firenze, viale D. Giannotti 23 – Firenze
Tel. 055 576939
info@legatumorifirenze.it

Si prega di dare conferma entro il 26 marzo.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) è un Ente pubblico sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Da quasi 100 anni la Lega opera in ambito oncologico su tutto il territorio nazionale, con 106 sezioni provinciali. Lilt – Associazione Provinciale di Firenze onlus è presente sul territorio fiorentino occupandosi di informazione, prevenzione, diagnosi precoce, assistenza domiciliare e riabilitazione oncologica.

Notizie correlate

Vinci
Attualità
19 Marzo 2026

Miglior colomba della Toscana: vincono 'Pimpina' di San Casciano e 'Come una volta' di Quarrata

Anche quest’anno la seconda edizione di 'BONA – Concorso Colomba Artigianale', promossa da CARRA Distribuzione S.p.A., ha celebrato l’eccellenza dei maestri pasticceri del territorio, con riconoscimenti assegnati a chi ha [...]

Firenze
Attualità
19 Marzo 2026

A Firenze torna la Sausage Walk: bassotti in passeggiata tra le vie del centro

Tutto pronto per il ritorno della Sausage Walk Italia, la celebre passeggiata dedicata ai bassotti che, giunta all'ottava edizione, domenica 29 marzo animerà contemporaneamente ben 35 località in tutta la [...]

Firenze
Attualità
18 Marzo 2026

Sede Rai Firenze: il sostegno del Corecom ai giornalisti del Tgr

Il Corecom della Toscana esprime sostegno alla mobilitazione che si terrà domani (19 marzo) davanti alla storica sede Rai della Toscana, in piazza Ettore Bernabei, a Firenze, in difesa della sede [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina