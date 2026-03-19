A Ponticelli una conferenza sui pericoli della pornografia sui ragazzi

Attualità Santa Maria a Monte
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Domani, venerdì 20 marzo, alle ore 21.15, presso la sala parrocchiale della chiesa di Ponticelli (Santa Maria a Monte – Via Usciana, 581) è in programma l’ultimo appuntamento con il percorso per genitori ed educatori organizzato dalla Pastorale familiare della diocesi di San Miniato

Titolo dell’incontro: «Corpi, schermi e desideri: crescere nell’era del porno». A conversare con il pubblico sarà la dott.ssa Marcella Rosso, consulente sessuale e familiare.

Grazie alla sua esperienza, la relatrice guiderà i presenti a riflettere su un tema di grande attualità e preoccupazione per chi è coinvolto in prima persona nell’educazione dei ragazzi e degli adolescenti: il pericolo che la pornografia rappresenta per la loro crescita e maturazione psico-affettiva.

Oggi, a causa della sua facile reperibilità in rete, la pornografia si insinua con modalità ancora più pervasive rispetto al passato, trasformandosi in un vero e proprio ostacolo per quei genitori che vogliono accompagnare i propri figli alla scoperta della sessualità nella sua reale bellezza e complessità. Nei giovani genera spesso confusione, dubbi e malizia, incrinando quel delicato equilibrio interiore che guida ragazzi e ragazze verso l'età adulta e la piena maturazione psico-affettiva.

La sfida che attende genitori ed educatori è quindi tutt'altro che trascurabile, in quanto un'esposizione precoce e incontrollata a questi contenuti rischia di compromettere seriamente una crescita sana ed equilibrata.

Di tutto questo, e anche delle dipendenze che la pornografia può generare in una vita di coppia, parlerà la dott.ssa Rosso nel corso della serata.

Incontro aperto a tutti.

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