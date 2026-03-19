Alla NessunDove di Empoli il 'Dialogo con Roberto Innocenti'

Sabato 28 marzo alle ore 18.00, alla libreria indipendente NessunDove di Empoli, si terrà “Dialogo con Roberto Innocenti – L’illustrazione oltre i confini”, un incontro gratuito e aperto a tutti/e dedicato a uno dei più grandi illustratori italiani e internazionali. È gradita la prenotazione.

L’appuntamento vuole essere un omaggio a Roberto Innocenti, autore capace di ridefinire il linguaggio dell’illustrazione per l’infanzia e non solo, portandolo ben oltre i confini anagrafici, geografici e culturali che spesso il mercato ama imporre ai libri illustrati. Nato nel 1940 vicino Firenze, formatosi da autodidatta, Innocenti ha attraversato grafica, animazione e editoria costruendo nel tempo un immaginario riconoscibile e potentissimo.

Le sue tavole, celebri per la ricchezza del dettaglio, la precisione narrativa e la forza emotiva, hanno accompagnato opere ormai fondamentali come Rosa Bianca, Le avventure di Pinocchio, Lo Schiaccianoci e La storia di Erika. In libri che hanno saputo parlare a lettori e lettrici di ogni età, Innocenti ha mostrato come l’illustrazione possa essere insieme bellezza, memoria, inquietudine e sguardo critico sul reale.

Nel 2008 gli è stato assegnato il Premio Hans Christian Andersen per l’illustrazione, il più alto riconoscimento internazionale nel campo della letteratura per ragazzi, confermando il valore di un percorso artistico che ha lasciato un segno profondo nell’editoria mondiale.

L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere la sua opera e riflettere su come le sue immagini abbiano saputo superare ogni confine: quello tra libro e arte, tra infanzia e maturità, tra immaginazione e storia. Un momento aperto alla cittadinanza, agli appassionati di illustrazione, ai lettori, agli insegnanti e a chiunque voglia avvicinarsi al lavoro di un autore che ha reso il libro illustrato un territorio vastissimo, complesso e vivo.

Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata.

Fonte: Ufficio stampa