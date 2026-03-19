Arnovecchio: tutto pronto per la prima visita a tema della nuova stagione

La primavera è nell’aria e ad Arnovecchio – oasi naturale protetta a due passi dal centro cittadino di Empoli – è tutto pronto per la prima visita a tema della nuova stagione. Binocolo alla mano, la data da segnare in agenda è domenica 29 marzo 2026, dalle 10 alle 12.

Legambiente Empolese-Valdelsa, che gestisce l'area naturale protetta di Arnovecchio per conto del Comune di Empoli, organizza una visita a tema alla scoperta di questo gioiello naturale. La visita guidata consentirà di apprezzare i segnali della primavera ormai avviata, a partire dai primi fiori del Biancospino, candidi e profumati, che attirano stuoli di api ed altri insetti pronubi in cerca di nettare.

In questi giorni fioriscono anche orchidee come le Serapias e lo strano “Fior ragno” (Ophrys sphegodes) che imita l’aspetto di un’ape selvatica per attirare con l’inganno i maschi e garantire una efficace impollinazione. Sulle acque del laghetto volano a caccia di insetti le rondini, i balestrucci ed i topini arrivati dai quartieri di svernamento africani, e fra i rami degli alberi fanno lo stesso varie specie di piccoli Luì, simili nell’aspetto e ben riconoscibili solo dai diversi canti.

La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione presso Legambiente Empolese-Valdelsa, da fare per email a oasidiarnovecchio@gmail.com inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

APERTURE DI PRIMAVERA - Nel mese di marzo l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato in orario 15-18 e la domenica, dalle 9 alle 12; in aprile il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica dalle 9 alle 12, sempre ad accesso libero.

Per informazioni: Legambiente Empolese-Valdelsa, email oasidiarnovecchio@gmail.com, sulla pagina Facebook /oasidiarnovecchio e sul sito www.naturaintoscana.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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