Autismo, Biffoni e Spinelli (PD): "Non arretriamo di un millimetro"

"Sul tema dell’autismo non arretriamo di un millimetro. La Regione ha continuato a garantirne il rimborso, dando risposte alle esigenze di ragazzi e ragazze e delle famiglie, pur in assenza, e in attesa da mesi, di specifiche linee d’indirizzo nazionali. L’assessora Monni, inoltre, aveva già comunicato in Commissione che entro l’anno sarà definito il Piano regionale per l’autismo, esattamente come richiesto dalla mozione proposta da La Porta".

Lo dicono i consiglieri regionali del PD Matteo Biffoni, presidente della commissione Sanità e politiche sociali e Serena Spinelli, componente della commissione.

"Proprio per i ritardi del governo circa le linee guida nazionali – spiegano Biffoni e Spinelli – avevamo proposto di rafforzare il testo della mozione impegnando la Giunta a sollecitare il Governo e il ministero competente, presso il quale è stato istituito un gruppo di lavoro di esperti, ad approvare finalmente linee guida omogenee a livello nazionale sul metodo Aba. Un emendamento che non è stato accolto, ma che non ha impedito di raggiungere l’unanimità per coerenza e senso di responsabilità, visto che la mozione non aggiungeva nulla ai percorsi regionali per l’autismo e a quanto già programmato. L’impegno della Regione – assicurano i consiglieri Dem – è confermato e i percorsi di assistenza e cura dedicati alle persone con autismo continuano a essere una priorità dell’azione regionale. Il Piano regionale per l’autismo sarà approvato nei tempi previsti e se i colleghi di Fratelli d’Italia vogliono accelerare, chiedano al ministero di darsi una mossa".