Beat Festival 2026, a Empoli Giorgio Poi e Tutti Fenomeni

Cultura Empoli
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Continua a prendere forma il cartellone di Beat Festival 2026, tra gli eventi più attesi dell’estate toscana, capace ogni anno di portare a Empoli artisti affermati e nuove proposte della scena musicale nazionale e internazionale.

Tra le date in programma, venerdì 28 agosto sarà dedicato a due tra le voci più originali della musica italiana contemporanea: Giorgio Poi e Tutti i Fenomeni, protagonisti di una serata che unisce scrittura d’autore, ricerca sonora e identità stilistica. I due artisti si esibiranno con concerti distinti, offrendo al pubblico due live completi e indipendenti.

Giorgio Poi, cantautore e produttore tra i più raffinati della sua generazione, porterà sul palco il suo universo musicale sospeso tra pop, elettronica e influenze internazionali. Un percorso artistico coerente e riconoscibile, che lo ha reso uno dei nomi più apprezzati del panorama italiano.

Tutti Fenomeni proporrà il suo progetto unico, capace di mescolare ironia, profondità e sperimentazione. Un live che promette di sorprendere grazie a un linguaggio libero e a una scrittura fuori dagli schemi.

I Biglietti per la serata che vedrà sul palco Giorgio Poi e Tutti Fenomeni saranno in vendita a partire dalle di ore 12 di domani, 20 Marzo, sui circuiti Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster.
La serata del 28 agosto si inserisce in un programma già ricco di appuntamenti annunciati per Beat Festival 2026: il 27 agosto saliranno sul palco i Wolfmother insieme ai Folkstone per una serata all’insegna dell’energia rock; il 2 settembre spazio al mondo K-pop con “K-Pop is coming soon”, evento dedicato a uno dei fenomeni globali più seguiti del momento; il 3 settembre sarà invece la volta di Edoardo Bennato, icona della musica italiana.

Un calendario eterogeneo che conferma la volontà del festival di proporre un’offerta ampia e trasversale, capace di parlare a pubblici diversi e di unire generi e generazioni.

Come di consueto, Beat Festival sarà anche area food, spazi dedicati alla socialità e un’esperienza a 360 gradi che negli anni ha reso l’evento un punto di riferimento per l’estate empolese e non solo.

Nei prossimi giorni saranno annunciati nuovi artisti che andranno a completare il cartellone 2026.

Informazioni e aggiornamenti sui canali ufficiali del festival.

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