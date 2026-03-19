Bimba di 3 anni morta investita: la comunità di Vernio sostiene i genitori con una donazione

Hanno partecipato in tanti e con generosità alla raccolta lanciata dalla parrocchia di Mercatale di Vernio e dalla Caritas alta valle del Bisenzio per sostenere la famiglia della piccola Nadia. Ieri sera il parroco don Vincent Souly ha consegnato settemila euro al babbo Ijed e alla mamma Blessing a nome della comunità. Il gesto è avvenuto nel circolo parrocchiale a Mercatale, nel corso della cena PizzaPiù, il progetto dei ragazzi dell’associazione l’Occasione. All’iniziativa era presente anche la sindaca di Vernio Maria Lucarini.

Con grande commozione Ijad e Blessing hanno espresso un sentito ringraziamento alla comunità parrocchiale e a quanti gli sono stati vicini in questo momento di dolore. Nadia, lo ricordiamo, è la bambina di tre anni investita e uccisa da un’auto lo scorso 22 febbraio in località Le Piana, una tragedia che ha colpito e scosso gli abitanti di Vernio.

"Subito dopo la tragedia abbiamo voluto sostenere e accompagnare i genitori di Nadia – dice don Vincent – c’è stata una bella e significativa mobilitazione da parte della parrocchia e non solo. Il nostro aiuto non finisce qui e non sarà soltanto economico, l’aver scelto di consegnare la donazione durante una cena in parrocchia, significa che consideriamo Ijed e Blessing parte di noi e li coinvolgeremo nella vita della comunità".

"Il gesto di generosità compiuto verso questa famiglia è un segno importante di vicinanza, concreto e significativo – afferma la sindaca Maria Lucarini –. Ma ancora più forte è stato l’abbraccio dell’intera comunità, che non si è limitato a un momento, ma continua ogni giorno con discrezione e autenticità: ed è qualcosa di tutt’altro che banale o scontato.

Desidero rivolgere un ringraziamento sincero a Don Vincent e a Gloria Vannucchi referente della Caritas Alta Valle del Bisenzio per la vicinanza dimostrata. In questi gesti si riconosce il valore più profondo della nostra comunità".

Fonte: Diocesi di Prato - Ufficio Stampa

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