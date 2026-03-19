Buongiorno tanti auguri a tutti i Papà perchè oggi è la loro festa. La ricetta di oggi potrebbe essere preparata per questa occasione di festa e ringrazio Mirco che mi ha scritto e mi ha detto che prepara questo dolce insieme a sua nonna: Il budino al cioccolato bianco e fragole molo gustoso ma anche bello da vedere con il contrasto del bianco del budino e il rosso delle fragole. A guarnire fiori eduli, foglioline di menta e ovetti di cioccolata.

Per preparare il budino si utilizza la gelatina in fogli e in questa c'è anche l'agar agar. Sono di natura differente e per chi è vegetariano o vegano, ma anche per quelle persone che non vogliono utilizzare la gelatina in fogli possono sostituire il tutto con questa alga agar agar e mettere un mezzo cucchiaino.

L'agar agar (noto anche come agar, dal nome malese delle alghe rosse) è un polisaccaride usato come gelificante naturale e ricavato da alghe rosse appartenenti a diversi generi. La gelatina prodotta dall'agar-agar ha un sapore tenue ed è ricca di minerali. Viene impiegato nella preparazione di gelatine per dessert e aspic, poiché ha la proprietà di non alterarne il sapore naturale. L'agar-agar produce una gelatina più solida di quella commerciale, non si scioglie facilmente, ed è inoltre completamente vegetale. La sua preparazione è facile e veloce e richiede solo una breve cottura, il tempo più lungo è richiesto per la sua solidificazione: un'ora a temperatura ambiente. Non necessitando di zuccheri per gelificare, è adatta per la produzione di confetture a basso tenore di zucchero

Budino e cioccolato bianco e fragole

Ingredienti

280 gr di latte fresco di alta qualità

100 gr di cioccolato bianco

30 gr di zucchero

1 gr di agar agar in polvere ( se non volete utilizzare la gelatina in fogli un mezzo cucchiaino)

3 gr di gelatina in fogli

250 gr di fragole

Menta

Fiori eduli per decorare

Ovetti di cioccolata

Preparazione

Ammollare la gelatina in acqua fredda. Scaldate il latte, mescolate lo zucchero con l’agar agar, uniteli al latte caldo e portate ad ebollizione mescolando con una frusta. Tagliate il cioccolato a tocchetti, incorporatelo al composto di latte caldo, aggiungente la gelatina e frullate con un mixer a immersione. Versate il budino negli stampi e mettete a raffreddare in frigorifero per almeno 2 ore. Servite il budino con le fragole fresche, la menta, i fiori e gli ovetti

Mirco

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