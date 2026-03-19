Cade dal tetto, operaio portato in codice rosso in ospedale

Si è verificato un incidente sul lavoro alle 15 di giovedì 19 marzo in località Capannacci di Vetulonia in provincia di Grosseto. Un operaio è caduto da un tetto sul quale stava lavorando. L'uomo è stato ricoverato al Misericordia ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza con un'ambulanza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia e l'elisoccorso Pegaso 2. Presenti anche le forze dell'ordine e il personale del Pisll (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) per gli accertamenti.