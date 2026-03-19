Caro carburanti, controlli della GdF contro le speculazioni nel Lucchese

Cronaca Lucca
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Controlli dei finanzieri a due distributori, uno a Lucca e uno a Viareggio: multa e sospensione per irregolarità sui prezzi

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza contro le speculazioni sull'intera filiera distributiva dei prodotti energetici. Dopo le verifiche intensificate nei giorni scorsi nel Fiorentino, anche nel Lucchese i finanzieri hanno intensificato l’attività sul territorio.

Sul fronte carburanti, proprio ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato una misura emergenziale per ridurre il caro carburanti: per un periodo di 20 giorni a partire da oggi, 19 marzo, verrà abbassata la tassazione su gasolio, benzina e GPL, con una riduzione prevista di 25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il GPL.

In questo contesto, i finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno intensificato i controlli, con l'obiettivo di garantire trasparenza nei prezzi e regolarità nelle operazioni di rifornimento.

Nel corso delle verifiche, i controlli si sono concentrati su due distributori: uno a Lucca e uno a Viareggio. La posizione più critica riguarda l'impianto di Torre del Lago, il cui titolare non si era mai registrato sul portale 'Osservaprezzi carburanti' del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, obbligatorio per comunicare settimanalmente i prezzi praticati, anche in assenza di variazioni.

La mancata registrazione ha comportato l'applicazione di una sanzione amministrativa di 6.400 euro e la trasmissione alla Prefettura di Lucca di una proposta di sospensione dell'attività commerciale per un periodo da 1 a 30 giorni.

Un secondo distributore di Lucca, pur regolarmente iscritto al portale del Ministero, non aveva aggiornato le comunicazioni settimanali dei prezzi.

La Guardia di Finanza ricorda che i cittadini possono segnalare irregolarità attraverso il numero di pubblica utilità 117, attivo per i servizi di controllo economico del territorio.

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