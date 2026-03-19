Castelfiorentino, Referendum Giustizia: vademecum per gli elettori

Domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo 2026 dalle 7 alle 15 si vota per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Si ricorda che non è richiesto il raggiungimento del quorum di partecipazione, per cui l’esito sarà determinato esclusivamente da coloro che decideranno di recarsi alle urne. In caso di prevalenza di voti favorevoli, il referendum determinerà l’entrata in vigore della legge costituzionale. In caso di prevalenza di voti contrari, la Costituzione rimarrà invariata.

Il quesito sottoposto agli elettori è il seguente: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?”.

Per esercitare il diritto di voto, è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

Nel caso un elettore sia sprovvisto della tessera elettorale (oppure quest’ultima sia completa), può recarsi all’Ufficio Elettorale (ingresso Anagrafe, Piazza del Popolo 2) che osserva un’apertura straordinaria nei seguenti orari: venerdì 20 e sabato 21 marzo ore 9.00-18.00, domenica 22 marzo ore 7.00-23.00, lunedì 23 marzo ore 7.00-15.00.

Casi particolari

Voto assistito. Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto possono avvalersi dell'aiuto di un accompagnatore di loro scelta, iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune italiano. Si tratta del cosiddetto voto assistito, per il quale è necessario esibire un'apposita certificazione medica, rilasciata gratuitamente da medici incaricati della Asl. Calendario ambulatori medici: ex Ospedale Santa Verdiana: sabato 21/3/2026 ore 09.30-10.30, Dr. Raffaele Caldararo.

Se la certificazione rilasciata è di tipo permanente, è possibile farsi apporre dall'Ufficio Elettorale un apposito timbro AVD sulla scheda elettorale che garantirà il voto assistito anche per future consultazioni elettorali. Gli elettori ai quali nella scheda elettorale è stato già apposto negli anni scorsi il timbro AVD, possono quindi presentarsi con l'accompagnatore direttamente al seggio. Gli elettori non vedenti in possesso del tesserino possono presentarsi con l'accompagnatore direttamente al seggio.

Servizio di trasporto al seggio

Gli elettori con disabilità o con difficoltà motorie che non siano in grado di raggiungere il seggio elettorale e non abbiano possibilità di accompagnamento, possono usufruire del servizio di trasporto organizzato dal Comune, in collaborazione con la Misericordia di Castelfiorentino. Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi fin da ora contattando l'Ufficio Elettorale per telefono 0571 686355 o per email a elettorale@comune.castelfiorentino.fi.it, preferibilmente entro le ore 13.00 di sabato 21 marzo per ottimizzare l’organizzazione del servizio stesso. Il servizio sarà infatti disponibile nella giornata di domenica 22 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Avviso agli elettori di Granaiolo

Si ricorda che, anche in occasione delle Consultazioni Referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, gli elettori di Granaiolo votano alla sezione n. 17, ubicata nell’ex scuola elementare di Dogana (via 8 marzo n. 1/b). Al fine di ridurre i disagi, sarà istituito un servizio gratuito di navetta domenica 22 marzo, con partenza ogni ora (al minuto 00) dalla stazione ferroviaria di Granaiolo, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 13.00. A Dogana il bus navetta sosterà in attesa di riportare a casa gli elettori, dopo che questi avranno terminato le operazioni di voto.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale: Tel. 0571.686355 - e-mail: elettorale@comune.castelfiorentino.fi.it

Per ulteriori informazioni consultare il link: https://www.comune.castelfiorentino.fi.it/referendum-22-23-marzo-2026

Il Comune di Castelfiorentino provvederà ad aggiornare in tempo reale i risultati del referendum nel proprio territorio al seguente link: https://elezioni.dgegovpa.it/Castelfiorentino/referendum2026/menu2026ref.htm

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa