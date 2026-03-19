Il Centro Busoni cerca voci per la Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven

Lunedì 29 giugno 2026, alle 21.30, sarà realizzata in piazza Farinata degli Uberti di Empoli la Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni in coproduzione con l'associazione Il Contrappunto. Si ricercano voci il Laboratorio Corale che, assieme alla Corale Santa Cecilia di Empoli e alla Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, si esibirà per l'ultima grandiosa, innovativa, epica composizione del genio di Beethoven.

La partecipazione è consentita a uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 65 anni, il bando e la domanda di ammissione sono scaricabili sul sito www.centrobusoni.org

La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere trasmessa tramite e-mail all’indirizzo csmfb@centrobusoni.org entro le 12 di lunedì 20 aprile 2026. La selezione delle voci, curata dal Maestro Simone Faraoni e dal Maestro Lorenzo Ancillotti, avverrà tramite audizione martedì 21 aprile 2026, alle 21, alla sala-teatro “Il Momento”, situata in piazzetta della Propositura n. 3 a Empoli. Unisciti al coro e presta la tua voce alla grande musica!

Per informazioni rivolgersi a : Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16 – EMPOLI, 0571 711122 - 373/7899915, oppure consultare il sito www.centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa