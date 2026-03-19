Convocato il Consiglio comunale di Cerreto Guidi: l'ordine del giorno

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È convocato per lunedì 23 marzo, alle ore 19 nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono tre gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Partito Comunista Italiano sulla viabilità su Via Corliano;

3. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Centrodestra per Cerreto Guidi sulla Strada provinciale n.11 e Strada provinciale n.112.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa


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