Fino a 16 ore di lavoro al giorno, a Prato 4 misure cautelari per sfruttamento

La procura di Prato ha disposto quattro misure cautelari per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Destinatari sono quattro cittadini cinesi, appartenenti ad uno stesso nucleo familiare: tra questi un imprenditore, titolare occulto di due ditte individuali intestate a prestanomi e di una società, sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, mentre per il figlio, la moglie e la nuora è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Prato e il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali per 12 mesi.

Secondo quanto ricostruito una decina di persone, di nazionalità cinese e africana, erano costrette a lavorare dalle 13 alle 16 ore al giorno, sette giorni su sette, con brevissime pause e retribuzioni inferiori agli importi previsti dai contratti collettivi nazionali. Scoperto inoltre, vicino a luogo di lavoro, un dormitorio che sarebbe stato destinato ai lavoratori stessi, trovato in condizioni igienico-sanitarie estremamente carenti. L'impresa indagata aveva instaurato un flusso rilevante di rapporti commerciali con diversi committenti, tra cui una società per azioni della provincia di Napoli recentemente sottoposta all'amministrazione giudiziaria. Per questo la procura di Prato evidenzia di aver adottato una "strategia multilivello per colpire sia gli imprenditori coinvolti nello sfruttamento sia i committenti che traggono vantaggio da pratiche illegali".