A Firenze torna la Sausage Walk: bassotti in passeggiata tra le vie del centro

Tutto pronto per il ritorno della Sausage Walk Italia, la celebre passeggiata dedicata ai bassotti che, giunta all'ottava edizione, domenica 29 marzo animerà contemporaneamente ben 35 località in tutta la penisola. Un evento ormai diventato un punto di riferimento per gli appassionati, capace di unire idealmente migliaia di 'bassottisti' da nord a sud.

Tra le città protagoniste c'è anche Firenze, dove il ritrovo è fissato per le ore 10.30 in Piazza Bambine e Bambini di Beslan. Da qui partirà la passeggiata che attraverserà alcune zone del centro, toccando piazza Indipendenza, piazza San Marco, via Cavour fino ad arrivare alla Stazione Santa Maria Novella.

L'organizzazione ha predisposto un kit con articoli studiati per i cagnolini, oltre all'iconico papillon, che cambiando a ogni edizione, diventa oggetto da collezione. Con il suo acquisto si darà un piccolo contributo destinato ai bassotti curati da 'Bassotti... e Poi Più - ODV', l'associazione Charity Partner dell'iniziativa. Sui social intanto si stanno scatenando le cartoline create con l'Al per ricordare l'appuntamento. Anche la SWI 2026 si conferma come la passeggiata più lunga d'Italia!

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