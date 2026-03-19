'Fondo sviluppo cooperazione toscana' esteso anche a grandi imprese e imprese agricole

La Giunta regionale ha approvato la delibera che integra gli elementi essenziali per la costituzione del “Fondo sviluppo cooperazione toscana”, destinato a promozione, consolidamento e rafforzamento patrimoniale delle imprese cooperative. Nello specifico si estende l’operatività del Fondo alle grandi imprese e alle imprese agricole, attualmente non previsti tra i beneficiari, per potenziarne la competitività sui mercati e ad accrescerne la redditività. Di conseguenza si aggiorna l’elenco dei codici Ateco ammissibili al Fondo, includendo tra i codici Ateco Istat ammissibili anche quelli del macro settore economico “Agricoltura, silvicoltura e pesca”.

Al tempo stesso la delibera modifica l’operatività del “Fondo sviluppo cooperazione toscana” in considerazione del diverso regime de minimis al quale sono assoggettate le imprese del settore economico “Agricoltura, silvicoltura e pesca” rispetto alle imprese degli altri settori economici: il Fondo opererà da ora in poi in una logica di “operatore in economia di mercato”, con una ripartizione paritaria delle perdite e simmetrica degli utili tra investitori privati e investitore pubblico, senza rilevare ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato

Fonte: Toscana Consiglio Regionale