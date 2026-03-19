'Fondo sviluppo cooperazione toscana' esteso anche a grandi imprese e imprese agricole

La Giunta regionale ha approvato la delibera che integra gli elementi essenziali per la costituzione del 'Fondo sviluppo cooperazione toscana'
La Giunta regionale ha approvato la delibera che integra gli elementi essenziali per la costituzione del “Fondo sviluppo cooperazione toscana”, destinato a promozione, consolidamento e rafforzamento patrimoniale delle imprese cooperative. Nello specifico si estende l’operatività del Fondo alle grandi imprese e alle imprese agricole, attualmente non previsti tra i beneficiari, per potenziarne la competitività sui mercati e ad accrescerne la redditività. Di conseguenza si aggiorna l’elenco dei codici Ateco ammissibili al Fondo, includendo tra i codici Ateco Istat ammissibili anche quelli del macro settore economico “Agricoltura, silvicoltura e pesca”.
Al tempo stesso la delibera modifica l’operatività del “Fondo sviluppo cooperazione toscana” in considerazione del diverso regime de minimis al quale sono assoggettate le imprese del settore economico “Agricoltura, silvicoltura e pesca” rispetto alle imprese degli altri settori economici: il Fondo opererà da ora in poi in una logica di “operatore in economia di mercato”, con una ripartizione paritaria delle perdite e simmetrica degli utili tra investitori privati e investitore pubblico, senza rilevare ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato
Fonte: Toscana Consiglio Regionale
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