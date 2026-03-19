A Montopoli torna 'Gustopolis': la Mostra Mercato del tartufo marzuolo e dei prodotti tipici

Stand artigianali ed enogastronomici, talk, show cooking, laboratori e tante attività per i più piccoli. Sabato 28 e domenica 29 marzo, il centro storico di Montopoli in Val d’Arno torna a essere il cuore pulsante dell’enogastronomia e dell’artigianato con “Gustopolis – Mostra Mercato del tartufo marzuolo e dei prodotti tipici di Montopoli”. Un’edizione che segna il ritorno di una manifestazione storica e allo stesso tempo eleva Gustopolis da evento a percorso strutturato di promozione turistica e sviluppo locale.

L’obiettivo è quello di trasformare l’eccellenza del tartufo marzuolo e dei prodotti della terra in un volano per il marketing territoriale, integrando cibo, artigianato e turismo in un’unica visione di comunità. Un’iniziativa realizzata in coprogettazione dall’associazione culturale Arco di Castruccio insieme al Comune e grazie al contributo del Consiglio regionale.

“Gustopolis - ha detto la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi - è un esempio concreto di come tradizione, qualità e territorio possano generare sviluppo. Valorizzare il tartufo marzuolo, l’enogastronomia e l’artigianato significa sostenere le comunità locali e rafforzare l’identità della Toscana. Come Consiglio regionale crediamo in queste iniziative, capaci di unire promozione, turismo e crescita per tutto il territorio”.

“Un lavoro di squadra possibile grazie al contributo del Consiglio regionale della Toscana e al grande impegno messo dall’associazione culturale Arco di Castruccio – ha aggiunto la sindaca Linda Vanni – Una due giorni di cultura, enogastronomia e turismo per valorizzare Montopoli nella sua autenticità.”

L’assessore al turismo Marzio Gabbanini ha aggiunto “Gustopolis riprende con rinnovato vigore, quasi interamente rivisitata negli obiettivi, nei contenuti, nel programma: non un fine settimana di iniziative destinate a chiudersi rapidamente, ma una progettualità che oltrepassa la provvisorietà della festa. Grazie alla collaborazione con Cna l’enogastronomia ha incontrato l’artigianato di qualità realizzando un vero e proprio percorso di scoperta delle nostre botteghe”. “Tutte le iniziative in programma – ha concluso – sono gratuite, a testimonianza di una festa che vuole essere, prima di tutto, un momento di identità collettiva e accoglienza”.

Il programma si apre sabato 28 marzo alle ore 9 in Sala Pio XII con un convegno inaugurale dal titolo: “Il Marzuolo e i prodotti identitari. Le comunità del cibo”. Un momento di riflessione su come il cibo, l’artigianato e il turismo rappresentino la vera strategia di sviluppo per il borgo.

Al convegno parteciperanno la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e l’assessore regionale al Turismo e alle attività produttive Leonardo Marras. Tra gli ospiti anche Antonella Brancadoro, direttrice dell’associazione nazionale Città del Tartufo, Daniela Mugnai di Vetrina Toscana, Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Sabrina Perondi, coordinatrice CNA agroalimentare e Massimo Rovai, presidente di Slow Food Toscana. A seguire ci sarà l’inaugurazione ufficiale, prevista per le ore 12 in Piazza 2 Giugno, con l’apertura degli stand.

Durante la due giorni sarà possibile visitare gli stand e partecipare alle tante iniziative in programma. In sala Pio XII sarà allestita l’area ristoro e qui si svolgeranno gli show cooking, sabato con Fulvia Puccioni e Benedetto Squicciarini e domenica con Gilberto Rossi e Luca Marianelli. Tra le attività pensate per bambini e famiglie c’è, il sabato pomeriggio nei giardini della scuola Divino Amore, una dimostrazione pratica di cerca e cavatura del tartufo con cane, ma anche laboratori di cucina tra cui quello speciale di decorazione delle uova di cioccolato. La domenica mattina il programma si apre con l’anello del tartufo, un’escursione alla scoperta del territorio.

“Un’edizione che segna l’inizio di un percorso che riprende, dopo una decina d’anni, con l’intento di diventare una piattaforma di lancio per tutto il territorio” ha detto Daniela De Vita, presidente dell’associazione culturale Arco di Castruccio.

L’altro elemento che caratterizza l’edizione di quest’anno è, infatti, la collaborazione con Cna e il focus sull’artigianato d’eccellenza. Grazie al progetto “ARTour”, Piazza Michele da Montopoli ospiterà spazi dedicati alla valorizzazione dell’artigianato artistico locale, dalla ceramica alla pelletteria, sottolineando la ricchezza del saper fare montopolese. Un itinerario guidato tra eccellenze artigiane a cura della guida turistica Serenella Barbieri si snoderà tra le botteghe artigiane di Pelletterie Lignani, Arte e Fiori di Eleonora Latella, Ceramiche Rofi e Euphoria Artigiana.

Gustopolis è anche un laboratorio di idee. La manifestazione ospiterà anche talk show di alto profilo: l’esperto di nutrizione Ciro Vestita, domenica alle 16.30 in sala consiliare, sarà intervistato da Cristiano Marcacci sul valore del tartufo nella dieta e nel benessere. A seguire si parlerà di donne, cibo e territorio.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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