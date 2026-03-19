Incidente a Pomarance, frontale tra auto e furgone: interviene l'elisoccorso

Incidente nella mattinata di oggi a Pomarance, lungo la strada comunale Cerreto-Canova. Per cause in corso di accertamento un'auto e un furgone, che trasportava materiale edile, si sono scontrati frontalmente. Coinvolte due persone, che sono rimaste ferite.
Sul posto intorno alle 11.30 sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno collaborato per estrarre una delle due persone da un mezzo. Quest'ultima è stata trasferita in ospedale con l'elisoccorso Pegaso. Sul posto anche i carabinieri di Larderello per i rilievi.
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