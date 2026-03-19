Incidente in Fi-Pi-Li a Empoli, code in direzione mare

Incidente in Fi-Pi-Li questa mattina tra Empoli est e Empoli centro in direzione Pisa/Livorno. Più auto sarebbero rimaste coinvolte in un tamponamento, poco prima dell'uscita Empoli centro. Sul posto, intorno alle 8.30, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'ambulanza, la polizia stradale e il servizio manutenzioni della superstrada. Da quanto si apprende nessuna grave conseguenza per gli occupanti delle auto.

Segnalate code in direzione mare. Secondo quanto riporta nell'ultimo aggiornamento il portale regionale Muoversi in Toscana, al momento ci sono 4 km di coda tra Empoli est e Empoli.

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