Interventi edilizi a Castelfranco, c'è tempo fino al 27 maggio per presentare richiesta

C'è tempo fino al 27 maggio per i professionisti e i cittadini per presentare la richiesta di autorizzazione a interventi edili all'ufficio edilizia privata del comune di Castelfranco di Sotto. Con quella data infatti si chiuderà la proroga di sei mesi della quale l'amministrazione comunale si era avvalsa lo scorso autunno.

Gli interventi che dal 27 maggio non saranno più accettati riguardano le nuove edificazioni e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso 'pertinenziale' privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo non edificato.

Dopo tale data non potranno essere accettate neppure le pratiche che riguardano l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e strutture simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Quindi dal 27 maggio 2026 non saranno più rilasciati permessi a costruire perché le istanze saranno ritenute non procedibili.

Tenendo conto dei tempi tecnici di istruttoria, previsti dal decreto del presidente della Repubblica 380/01 e la legge regionale 65/2014, di eventuali richieste di integrazioni e/o di acquisizione di atti di assenso di altre amministrazioni che potrebbero comportare allungamenti nelle tempistiche, potrebbe non essere garantito il rilascio di permessi di Costruire entro il 27 maggio 2026.

“Si raccomanda inoltre – spiegano dall'ufficio - la massima attenzione alla tempistica di trasmissione telematica per quanto riguarda le segnalazione certificata di inizio attività (scia) e le scia alternativa al permesso di costruire, che dovranno risultare efficaci entro il 27 maggio 2026. A tal proposito merita precisare che la scia (ordinaria) ha efficacia immediata e la scia alternativa al permesso di costruire, diviene efficace solo dopo 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa, completa della documentazione necessaria ed eventuali nulla osta, pareri, atti di assenso per poter eseguire i lavori”. Per ulteriori informazioni è comunque sempre possibile contattare l’ufficio edilizia privata e urbanistica.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto