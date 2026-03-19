Lavori in Fipili: ecco le chiusure notturne

A motivo di una richiesta da parte della Società Autostrade per eseguire interventi dovuti agli effetti di un incidente, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno la chiusura della corsia di accelerazione/decelerazione dal km 2+950 al 2+400 in direzione Firenze; la chiusura della corsia di marcia dal km 3+350 al km 2+300 in direzione Firenze; la chiusura della rampa di uscita dello svincolo Autostradale A1 in direzione Firenze, dalle ore 22 di giovedì 19 alle 6 del 20 marzo 2026.
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