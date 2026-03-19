Paura a Livorno: spara durante una lite in ospedale, arrestato

È stata una notte di paura al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno. È scoppiata una lite tra due persone in attesa al triage, una delle due si è impossessata della pistola di una guardia giurata e l'ha puntata verso l'altra premendo il grilletto: la pistola fortunatamente era scarica e dunque non è partito alcun colpo. L'uomo, un 48enne, è stato poi arrestato dalla polizia per tentato omicidio, lesioni, interruzione di pubblico servizio e rapina e ora si trova in carcere.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la lite sarebbe cominciata quando uno dei due ha iniziato a offendere il personale sanitario. Il 48enne a quel punto sarebbe intervenuto a sostegno dei sanitari, i due sarebbero venuti alle mani. Vigilanza e sanitari hanno provato a separarli.

A quel punto il 48enne è riuscito a impossessarsi dell'arma della guardia giurata e, puntandola contro l'altro, ha premuto il grilletto. La stessa guardia è riuscita a disarmarlo e a rientrare in possesso dell'arma. Nel frattempo, sul posto sono intervenute le volanti che hanno arrestato l'uomo.