Madri palestinesi e israeliane mobilitate a Firenze per la pace

La città di Firenze si prepara a un momento di mobilitazione per la pace, in concomitanza con la camminata 'Barefoot Walk: Mothers' Call for Peace' organizzata il 24 marzo a Roma dalle associazioni Women of the Sun e Women Wage Peace, realtà rispettivamente palestinese e israeliana.

Decine di associazioni cittadine hanno aderito all’appello per "raggiungere una pace giusta e inclusiva che interrompa la catena di morti e sofferenze", tra cui la Comunità islamica di Firenze e Toscana, la Comunità ebraica, la rete Cristiani insieme per la pace, Arci, Anpi, Cgil, Cospe, Donne per la pace, Casa delle donne di Firenze e il movimento Donna vita libertà.

A Firenze l’appuntamento è fissato alle 17:30 al Centro internazionale Giorgio La Pira per un momento di riflessione, seguito alle 19 dalla manifestazione sul ponte Santa Trinita. I promotori invitano i partecipanti a portare un fiore bianco, evitando bandiere o simboli nazionali e politici. La Scuola di musica di Fiesole contribuirà con l’esibizione di Letizia Zanobini alla viola, interprete del messaggio universale della pace attraverso la musica.

L’iniziativa è stata presentata oggi nella sede dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, con la partecipazione in collegamento online di Reem Al-Hajajrah, co-fondatrice e direttrice di Women of the Sun, e Yael Admi, co-fondatrice e presidente di Women Wage Peace, già candidate al Nobel per la pace 2024. Il presidente dell’Ordine, Giampaolo Marchini, ha ricordato "il prezzo altissimo" pagato dai giornalisti nei conflitti, soprattutto in Medio Oriente, sottolineando la raccolta fondi lanciata dall’Odg per sostenere reporter palestinesi e le loro famiglie.