Marco Rizzo presenta il candidato sindaco di DSP ad Arezzo. Ancora Top secret l'identità.

Il 20 Marzo, sarà presentato un nuovo candidato per la corsa a sindaco di Arezzo. Il percorso di scelta di un primo cittadino in grado di andare oltre le logiche dei soliti schieramenti e di rappresentare un' alleanza sociale contro le troppe alleanze politiche viste alla guida del comune, ha riguardato alcune delle migliori espressioni della società aretina strette attorno ad un appello dal basso per un vero slancio politico. L’appello è stato raccolto da Democrazia Sovrana e Popolare che intende scendere in campo con un progetto politico autentico, volto a ridare voce e potere ai cittadini di Arezzo. Si tratta della costruzione di un’alternativa concreta che riporti davvero i cittadini al centro delle decisioni sul futuro della città e il benessere della comunità. A presentare la nuova candidatura a sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare Venerdì 20 Marzo, alle ore 11:30, presso la Sala Rosa, del Comune di Arezzo, sarà Marco Rizzo, coordinatore nazionale di DSP. “Il nostro- ha affermato il coordinatore nazionale di DSP -è il movimento della sovranità popolare. Siamo la sola alternativa alle politiche fotocopia di chi vuole più guerra e meno stato sociale per continuare una globalizzazione selvaggia a danno di imprese e lavoratori. Trentacinque anni fa l’Italia era la quarta o quinta potenza economica mondiale. Oggi siamo all’ottavo o nono posto. Se il ritmo resta questo, tra dieci anni saremo al ventitré o ventiquattresimo. Occorre tornare ad assicurare lavoro, servizi, sicurezza e futuro. Noi abbiamo individuato le personalità giuste ”.

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