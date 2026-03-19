Miglior colomba della Toscana: vincono 'Pimpina' di San Casciano e 'Come una volta' di Quarrata

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Foto di Mattia Pirrone

Nella categoria colomba classica terzo posto per Renato Migliorucci, della Pasticceria Le Tentazioni di Sovigliana, con la colomba Pisanella

Anche quest’anno la seconda edizione di 'BONA – Concorso Colomba Artigianale', promossa da CARRA Distribuzione S.p.A., ha celebrato l’eccellenza dei maestri pasticceri del territorio, con riconoscimenti assegnati a chi ha saputo unire tradizione, creatività e tecnica. Tra i partecipanti, non è passata inosservata la Pasticceria Le Tentazioni di Sovigliana, che si è distinta nella categoria creativa con la sua originale colomba 'Pisanella', conquistando il terzo posto sul podio.

A vincere la seconda edizione sono la colomba di Lorenzo Bandini della pasticceria Pimpina di San Casciano la prima classificata nella categoria classica, mentre la pasticceria Come una Volta di Beatrice Volta a Quarrata conquista il gradino più alto del podio nella categoria creativa con la colomba Summer, una reinterpretazione della colomba tradizionale, fresca, fruttata e sorprendente con mango e lime.

Il concorso, realizzato con il patrocinio di Confartigianato Imprese Firenze e il supporto di partner tecnici quali Molino DallagiovannaUnox Ovens e Infundo Italia Zuccheri, uniti dall'obiettivo di valorizzare l'identità professionale e la cultura tecnica del settore, ha visto la partecipazione di 30 pasticceri e pasticcere nel totale.

A selezionare e premiare i vincitori al Caffè Paszkowski di Firenze è stata una commissione esaminatrice guidata dal Maestro Giuseppe Amato. Il panel di esperti ha incluso Luca Rubicondo (Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024), Massimo Davitti (capo pasticcere Caffè Gilli), Annalisa Carelli (Confartigianato Imprese Firenze) e i giornalisti di settore Raffaella Galamini e Marco Gemelli.

Nella categoria colomba classica il secondo premio è stato assegnato a Beatrice Volta (Pasticceria Come una volta - Quarrata), terzo posto per Jacopo Patechi della Pasticceria Noisette (Firenze). Per la colomba creativa, il secondo classificato è Simona Gega, della Pasticceria Cristalli di Zucchero, con la sua colomba Sottobosco con fragole semi-candite e pepe di Timut, terzo posto per Renato Migliorucci, Pasticceria Le Tentazioni (Sovigliana) con la colomba Pisanella - ispirata alla schiacciata pisana.

Ricordiamo inoltre tutti gli altri finalisti. Categoria colomba classica: Rocco Falvella – Pasticceria La Fama (Firenze); Fabio Gennaro – Pasticceria Delizia (Poggio a Caiano - Prato); Simone Fani - Pasticceria Fani (Sesto Fiorentino); Neri Bellesi - Neri Bistrot (Calenzano); Santiago Rodriguez - Panificio Santa Cruz (Santa Croce Sull’Arno - PI); Ciro Della Torre – Pasticceria Finisterrae (Firenze). Categoria colomba creativa: Renato Migliorucci - Le Tentazioni (Sovigliana); Lorenzo Bandini - Pasticceria Pimpina (San Casciano); Giuliano Erasmo - Bottega di Pasticceria (FI); Simone Fani - Pasticceria Fani (Sesto Fiorentino); Neri Bellesi - Neri Bistrot (Calenzano).

Per informazioni

https://www.bonaconcorsi.it

bonaconcorsi@gmail.com

 

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