Piero Pelù incontra il pubblico al Teatrodante Carlo Monni: in scena "Rumore dentro"

“Che gioia rivedersi tutti al Damo per proiettare Rumore dentro e per poi parlare tutti insieme in sala!”: sono parole di Piero Pelù che incontrerà il pubblico al Teatrodante Carlo Monni, di cui è consulente artistico, venerdì 20 marzo alle ore 21. Pelù sarà in sala per la proiezione del documentario “Piero Pelù - Rumore dentro”, diretto da Francesco Fei su soggetto e sceneggiatura dello stesso Pelù. Un’opera che attraversa con intensità e profondità dolore, rinascita, scelte e incontri che, guardati a distanza, compongono la trama imprevedibile di un’esistenza. Il racconto cinematografico prende forma da una ferita reale e la trasforma in una narrazione potente e sorprendente. Il documentario è una produzione Apnea Film, Nexo Studios e DNA Audiovisivi realizzata grazie a TEG e distribuita a livello internazionale da Nexo Studios, l'evento in Italia è organizzato in collaborazione con i media partner Radio Capital e MYmovies, e realizzato con il contributo del PR FESR Toscana 2021-2027 (PREZZO , info www.teatrodante.it).

Nell'ottobre 2022, durante una sessione di registrazione, un improvviso shock acustico causato da un errore tecnico ha fatto svenire Piero Pelù, provocando un danno permanente al nervo acustico. L'incidente ha portato alla cancellazione di un tour già programmato e al rischio concreto di dover sospendere ogni attività artistica legata alla musica live. Il "rumore dentro" di Piero diventa così un'occasione forzata per fermarsi, ritrovarsi e ricostruirsi: la famiglia, la libertà, gli amici tra cui i Litfiba storici, il viaggio e la musica sono gli elementi intorno a cui uno dei personaggi più importanti della scena rock italiana ritrova la sua strada. Il film si arricchisce anche di una selezione straordinaria dall'immenso archivio in pellicola e video prodotto da Pelù dagli albori del suo percorso musicale fino ad oggi.

Scandito dal viaggio spirituale di Pelù verso il pellegrinaggio annuale dei gitani a Saintes-Maries-de-la-Mer, in Camargue, in onore di Santa Sarah la Nera (il cui nome è tatuato su entrambi gli avambracci dell’artista), "Piero Pelù. Rumore dentro" si trasforma in un road movie e insieme in una riflessione su oltre quarant'anni vissuti da figura intellettualmente libera e coraggiosa della scena artistica italiana. Il film vede anche la presenza di amici e collaboratori storici, in vesti inaspettate. Tra memoria individuale e storia collettiva, "Piero Pelù. Rumore dentro" attraversa l'Italia del rock e quella dell'anima con uno sguardo feroce e affettuoso al tempo stesso. Un viaggio cinematografico che, tra commozione e rivelazione, racconta come una vita sia fatta di cadute inattese, silenzi necessari e ritorni impossibili che però, col tempo, tracciano il percorso che ci riconduce a ciò che siamo davvero.

Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono realizzate dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti, diretta da Sandra Gesualdi con la collaborazione di Piero Pelù, consulente artistico del teatro e sono sostenute da Comune di Campi Bisenzio, Regione Toscana, con il patrocinio di Città Metropolitana e con il contributo di Fondazione CR Firenze, Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, TG La7, Chiantibanca e Unicoop Firenze (info www.teatrodante.it).

Per informazioni: 055.8940864 – whatsapp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it

Fonte: Fondazione Accademia dei Perseveranti - Ufficio stampa

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