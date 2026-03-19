Pisa, arrestato 48enne per invasione di terreni ed edifici

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato nella mattinata del 18 marzo un uomo di 48 anni di origine straniera, destinatario di un ordine di carcerazione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, è stato individuato durante un normale controllo nel centro cittadino.

Dai successivi accertamenti in banca dati è emerso che sul 48enne pendeva un provvedimento restrittivo emesso lo scorso 9 marzo dalla Procura della Repubblica di Pisa.

L'uomo dovrà scontare una pena definitiva di un anno di reclusione per il reato di invasione di terreni o edifici, commesso nel 2022 nel territorio pisano.

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