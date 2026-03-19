Plures Alia: chiusure temporanee degli sportelli per seggio elettorale

Plures Alia informa che, a causa dell’allestimento dei seggi elettorali, alcuni sportelli informativi resteranno temporaneamente chiusi al pubblico.

In particolare, lo sportello di Rufina, situato presso la sede del CIAF (Centro Infanzia, Adolescenza e Famiglia), resterà chiuso da oggi, giovedì 19, a martedì 24 marzo. Durante questo periodo, gli utenti potranno rivolgersi all’Info-point di Scopeti (via Marconi 2 bis), aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00, e il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30.

Restano, inoltre, disponibili i Pop up presenti nell’area della Valdisieve:

- Pop up Pelago, Via Vallombrosana 4, aperto fino al 30 marzo, il lunedì e venerdì 08:30-13:00 e mercoledì 13:30-18:30

- Pop up Pontassieve, Via Tanzini 14, aperto fino al 31 marzo, il lunedì e giovedì 13:30-18:30, martedì, mercoledì e sabato 8:30-13:00

Per quanto riguarda San Casciano in Val di Pesa, lo sportello Tari di via del Cassero 21 resterà chiuso al pubblico nella giornata di lunedì 23 marzo, per consentire il regolare svolgimento delle attività dell’Ufficio elettorale comunale, ospitato nei medesimi locali. Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 30 marzo, secondo il consueto orario.

Plures Alia ricorda che i cittadini possono rivolgersi a qualsiasi altro sportello Tari o sportello integrato presente sul territorio.

Per ulteriori informazioni è attivo il call center Plures Alia, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800.888333 (gratuito da rete fissa), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile). Disponibili anche l’app gratuita Aliapp, per sistemi iOS e Android, e il portale www.aliaserviziambientali.it.

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

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