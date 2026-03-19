Procede il calendario di iniziative dedicate al Capodanno pisano

Procede il calendario di iniziative dedicate al Capodanno in stile pisano con due appuntamenti previsti per la giornata di venerdì 20 marzo. La giornata si aprirà con l’inaugurazione, alle ore 12, della mostra “Miniature pisane” dentro il Fortilizio della Cittadella - Casa degli artisti pisani. Nel pomeriggio, con un incontro alle 16.30 alla Biblioteca SMS, si terrà la presentazione del libro “La ceramica a Pisa tra Otto e Novecento” di Giuseppe Favilli.

La mostra “Miniature pisane”, ospitata al Fortilizio della Cittadella, espone riproduzioni in scala dei principali monumenti cittadini realizzate da Mario Ragusano e Claudia Ciampa. L’allestimento sarà visitabile a ingresso gratuito dal 20 al 29 marzo, dal 2 al 6 aprile e dal 9 al 12 aprile, con orario 10.30-18.00. Al piano terra del Fortilizio, per l’occasione, è stata installata un’opera del pittore pisano Alberto Marziale, riproduzione su piastrelle in ceramica di una pianta della città di Pisa originariamente disegnata su carta. In concomitanza con la mostra sarà inoltre possibile visitare la Torre Guelfa.

Il volume “La ceramica a Pisa tra Otto e Novecento” (edizioni ETS) propone un approfondimento sulla produzione ceramica pisana tra XIX e XX secolo, ricostruendo lo sviluppo di un comparto significativo per la storia economica e artigianale della città. Il libro presenta le principali manifatture attive nel periodo, con schede cronologiche e un ricco apparato iconografico che documenta l’evoluzione delle tecniche, dei gusti estetici e delle tipologie produttive. Alla presentazione interverrà, oltre all’autore Giuseppe Favilli, il presidente della Commissione cultura del Comune di Pisa Edoardo Cerri. Parteciperanno Gabriella Garzella, medievista e presidente della Società Storica Pisana, e Antonio Alberti, archeologo e direttore del Museo della Ceramica “Ludovico Coccapani” di Calcinaia e del Museo Civico “Guicciardini” di Montopoli Valdarno. L’ingresso è gratuito.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa