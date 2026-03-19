Referendum Giustizia, Europa Verde Castelfiorentino per il No: "Riforma rischiosa, operazione politica"

"Sosteniamo prima di tutto un provvedimento ordinario, urgente, perché si renda funzionale ed operativo uno dei settori istituzionali garante della Costituzione e del nostro sistema democratico. In un momento storico critico che evidenzia le difficoltà della rappresentanza politica, che vede in crescita la sfiducia per partiti ed istituzioni con un sistema globale contrassegnato da molteplici conflitti locali che fanno emergere una latente crisi dei sistemi democratici occidentali, promuovere questa riforma costituzionale, per la gran parte dei cittadini, può risultare poco comprensibile, è una operazione sostanzialmente politica che ci rende, purtroppo, più deboli nella difesa dei diritti", così Europa Verde – Verdi Castelfiorentino.

"La garanzia costituzionale è nell'attuale indipendenza dei giudici e nell'efficienza del servizio a supporto dei cittadini ma investimenti ed organici sono assolutamente insufficienti e questo alimenta la lentezza della giustizia sia penale che civile. Per noi Verdi va difesa l'autonomia della giustizia che è fondamentale per contrastare le discriminazioni, le disuguaglianze e le violenze: questo ci chiede la società civile e in particolare il mondo femminile. Mantenere integra la Costituzione per come l'abbiamo ereditata dai padri e dalle madri costituenti espressione di un pluralismo culturale e politico è fondamentale per una Repubblica che deve sostenere e rinnovare anche un sempre più necessario orientamento europeo. La Costituzione italiana è definita come una delle migliori al mondo, dobbiamo far rinascere la fiducia nel renderla applicabile e sempre più vicina ai cittadini. Evitiamo gli inutili rischi di una incomprensibile riforma, votiamo NO, manteniamo la natura democratica della nostra Costituzione"

Europa Verde – Verdi Castelfiorentino

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