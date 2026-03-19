Referendum Giustizia, Europa Verde Castelfiorentino per il No: "Riforma rischiosa, operazione politica"

Politica e Opinioni Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

"Sosteniamo prima di tutto un provvedimento ordinario, urgente, perché si renda funzionale ed operativo uno dei settori istituzionali garante della Costituzione e del nostro sistema democratico. In un momento storico critico che evidenzia le difficoltà della rappresentanza politica, che vede in crescita la sfiducia per partiti ed istituzioni con un sistema globale contrassegnato da molteplici conflitti locali che fanno emergere una latente crisi dei sistemi democratici occidentali, promuovere questa riforma costituzionale, per la gran parte dei cittadini, può risultare poco comprensibile, è una operazione sostanzialmente politica che ci rende, purtroppo, più deboli nella difesa dei diritti", così Europa Verde – Verdi Castelfiorentino.

"La garanzia costituzionale è nell'attuale indipendenza dei giudici e nell'efficienza del servizio a supporto dei cittadini ma investimenti ed organici sono assolutamente insufficienti e questo alimenta la lentezza della giustizia sia penale che civile. Per noi Verdi va difesa l'autonomia della giustizia che è fondamentale per contrastare le discriminazioni, le disuguaglianze e le violenze: questo ci chiede la società civile e in particolare il mondo femminile. Mantenere integra la Costituzione per come l'abbiamo ereditata dai padri e dalle madri costituenti espressione di un pluralismo culturale e politico è fondamentale per una Repubblica che deve sostenere e rinnovare anche un sempre più necessario orientamento europeo. La Costituzione italiana è definita come una delle migliori al mondo, dobbiamo far rinascere la fiducia nel renderla applicabile e sempre più vicina ai cittadini. Evitiamo gli inutili rischi di una incomprensibile riforma, votiamo NO, manteniamo la natura democratica della nostra Costituzione"

Europa Verde – Verdi Castelfiorentino

Notizie correlate

Castelfiorentino
Attualità
19 Marzo 2026

Castelfiorentino, Referendum Giustizia: vademecum per gli elettori

Domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo 2026 dalle 7 alle 15 si vota per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia [...]

Castelfiorentino
Politica e Opinioni
19 Marzo 2026

Referendum Giustizia, FdI Castelfiorentino: "Fondamentale andare a votare"

Ci sono momenti nei quali ai cittadini non viene chiesto soltanto di esprimere un’opinione, ma di assumersi una responsabilità precisa verso il futuro delle istituzioni. Il referendum del 22 e [...]

Basket
Politica e Opinioni
17 Marzo 2026

Abc Castelfiorentino, ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend6 UNDER 19 GOLD Si chiude con un successo che blinda il terzo posto in classifica la seconda [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina