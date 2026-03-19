'La democrazia nell'era digitale': sfide e responsabilità con il prof. Andrea Simoncini

Andrea Simoncini, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Firenze, è stato ospite del Rotary Club Empoli giovedì 5 Marzo 2026.

Presentato dal presidente Giovanni Calugi, il professore ha introdotto il tema della diffusione delle tecnologie digitali, sottolineando come queste abbiano trasformato profondamente la società contemporanea, influenzando il modo in cui le persone comunicano, si informano e partecipano alla vita politica.

In questo contesto, la democrazia si trova ad affrontare nuove sfide legate al ruolo delle piattaforme digitali, degli algoritmi e dei grandi colossi tecnologici. Il giurista costituzionalista ha dedicato numerosi studi a questi temi, analizzando come il potere tecnologico stia modificando il funzionamento delle istituzioni democratiche e il rapporto tra cittadini, informazione e decisioni pubbliche.

Sempre più spesso decisioni che incidono sui diritti e sulle libertà individuali vengono prese o influenzate da sistemi automatizzati. Questo fenomeno pone questioni importanti sul piano giuridico e democratico, perché gli algoritmi non sono neutrali ma incorporano criteri e scelte che possono incidere sulla vita delle persone.

Per questo motivo, Simoncini sostiene la necessità di garantire trasparenza, controllo umano e responsabilità giuridica: la tecnologia deve essere uno strumento al servizio della democrazia e non un potere autonomo che sfugge al controllo delle istituzioni e dei cittadini.

Il relatore ha inoltre messo in evidenza come la rivoluzione digitale non sia soltanto un cambiamento tecnologico, ma anche un profondo mutamento politico e istituzionale. Algoritmi, piattaforme digitali e grandi aziende tecnologiche stanno ridefinendo il modo in cui si formano le opinioni pubbliche e si prendono le decisioni collettive. Di fronte a questa trasformazione, la democrazia deve adattarsi e rafforzare i propri strumenti di tutela dei diritti e di controllo del potere. Solo attraverso un uso consapevole e regolato della tecnologia sarà possibile garantire che l’innovazione digitale diventi una risorsa per la democrazia e non una minaccia per le libertà fondamentali.

La relazione ha suscitato un vivace dibattito tra i soci presenti con i loro ospiti.

Fonte: Rotary Club Empoli - Ufficio Stampa