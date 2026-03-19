San Miniato, sicurezza nelle scuole. FI: "Comune ignora criticità"

"Durante l’ultimo consiglio comunale sono emersi elementi estremamente preoccupanti riguardo alla sicurezza antincendio di diversi plessi scolastici del territorio di San Miniato.

Dall’analisi degli accessi agli atti e dalla documentazione disponibile risultano infatti situazioni irrisolte da oltre vent’anni, con pareri di conformità risalenti addirittura al 2004 e al 2006 e senza evidenti aggiornamenti rispetto alle normative più recenti.

La questione riguarda numerosi edifici scolastici del Comune. In alcuni casi mancano completamente relazioni aggiornate, in altri i documenti presenti evidenziano chiaramente la necessità di adeguamenti mai realizzati.

Nel caso del plesso “Mastro Ciliegia” e dell’asilo nido con cucina annessa, esistono pareri di conformità datati 2004 e 2006. Tuttavia la scuola materna risulta oggi ospitare un numero di persone superiore rispetto a quello previsto dal progetto originario, con una presenza stimata di circa 161 persone rispetto alle 130 previste nel parere di conformità. Una situazione che renderebbe necessario un aggiornamento delle verifiche antincendio.

Alla scuola elementare di Ponte a Egola in via Gioberti è presente una relazione tecnica recente che richiama un parere di conformità del 2006. Tuttavia non viene indicato il numero massimo di occupanti consentiti. Considerato che nella relazione si parla di circa 340 presenze, appare evidente la necessità di rivedere l’intera valutazione, soprattutto alla luce dei lavori di riqualificazione energetica realizzati tra il 2022 e il 2023, durante i quali sarebbe stato logico adeguare anche gli aspetti legati alla sicurezza.

Ancora più incerta risulta la situazione della scuola di via Rondoni a San Miniato, dove non è presente alcuna relazione di conformità. Sono invece presenti elaborati grafici non firmati che riportano criticità evidenti: mancanza di estintori, necessità di installare porte REI, sostituzione dei maniglioni antipanico e incertezze sull’utilizzo di alcune aule ai piani inferiori.

Anche la scuola Rodari di San Miniato Basso presenta un parere di conformità molto datato, del 2004, estremamente generico e senza indicazione del limite massimo di persone presenti nell’edificio. Nella documentazione si parla addirittura di dotazioni antincendio che “saranno realizzate”, lasciando intendere che ad oggi tali adeguamenti non siano ancora stati completati.

Per quanto riguarda il nido “Fata Turchina”, esiste una relazione tecnica che ipotizza futuri adeguamenti in vista di un possibile aumento delle presenze oltre le 30 unità. Anche in questo caso si parla di interventi futuri, senza una chiara fotografia della situazione attuale.

Ancora più preoccupante appare la situazione dei plessi della Scala, sia in via Trento che in via Genova. Qui non risultano presenti relazioni tecniche di conformità. Sono invece presenti elaborati grafici non firmati che riportano numerose criticità: mancanza di estintori, necessità di installare porte tagliafuoco, sostituzione dei maniglioni antipanico e verifiche da effettuare su soffitti e controsoffitti. Anche in questi edifici risultano presenti aule ai piani inferiori delle quali non è chiaro l’utilizzo.

Nel complesso, le relazioni tecniche disponibili sembrano limitarsi a una valutazione generale dello stato degli edifici, evidenziando una lunga serie di interventi che “saranno realizzati”, senza però indicare con chiarezza se e quando tali adeguamenti siano stati effettivamente eseguiti.

Ciò che emerge con chiarezza è che gran parte dei pareri di conformità risalgono a oltre vent’anni fa e non tengono conto delle normative antincendio aggiornate nel 2011. Una situazione che pone interrogativi seri sulla reale condizione di sicurezza di diversi plessi scolastici del territorio.

È legittimo chiedersi come sia possibile che, dopo decenni di amministrazioni a guida della stessa maggioranza, queste criticità non siano mai state affrontate in maniera strutturale. La sicurezza degli edifici scolastici dovrebbe rappresentare una priorità assoluta per qualsiasi amministrazione, perché riguarda direttamente la tutela dei bambini, degli studenti e di tutto il personale scolastico.

Di fronte a questo quadro, riteniamo necessario che l’amministrazione comunale faccia immediatamente chiarezza sulla reale situazione dei plessi scolastici e avvii senza ulteriori rinvii tutti gli interventi necessari per l’adeguamento alle normative vigenti.

La sicurezza dei giovani cittadini non può essere rimandata né trattata con superficialità.

Dopo oltre vent’anni di immobilismo, è il momento che il Comune si assuma finalmente le proprie responsabilità".

Coordinamento Forza Italia San Miniato