Sant'Anna, aperte le iscrizioni al Master in Human Rights and Conflict Management

Giunge alla venticinquesima edizione il Master di I livello in ‘Human Rights and Conflict Management’, il percorso di alta formazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che, nel corso degli anni, ha formato professioniste e professionisti che oggi lavorano per rinomate organizzazioni internazionali, come l’ONU e l’Unione Europea, agenzie governative, e importanti ONG impegnate nella difesa dei diritti umani, nell’assistenza umanitaria e nella cooperazione allo sviluppo.

Anche per questa edizione, è prevista una formula particolare per le iscrizioni, che prevede due turni di selezione: per il primo, la scadenza per presentare domanda è fissata al 18 giugno 2026, con la possibilità di usufruire di un early bird discount; per il secondo turno di selezione, che si terrà solo se ci saranno ancora posti disponibili dopo la prima selezione, la scadenza per presentare domanda è il 27 agosto 2026.

“Il Master in Human Rights and Conflict Management è un programma che ha preparato centinaia di esperti impegnati nel promuovere il rispetto dei diritti umani e nel fornire assistenza umanitaria negli scenari più difficili del pianeta. Purtroppo, oggi più che mai, la comunità internazionale ha bisogno urgente di professionisti adeguatamente formati in questi settori” dichiara Emanuele Sommario, docente di Diritto internazionale presso l'Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna e direttore del Master.

A chi è rivolto il Master e il programma delle lezioni

Il programma si rivolge a persone interessate a sviluppare competenze avanzate nel campo dei diritti umani e della gestione dei conflitti, laureate in materie affini o con esperienza professionale. Le lezioni prenderanno avvio il 12 gennaio 2027, con una formazione in aula fino a luglio 2027, per un totale di circa 440 ore di didattica che mirano a favorire un’approfondita conoscenza - a livello teorico e pratico - dei principali collegamenti tra la tutela dei diritti umani e la gestione dei conflitti. Dopo la parte didattica, è previsto un tirocinio obbligatorio con durata minima pari a 3 mesi, da tenersi ovunque nel mondo, a partire da agosto/settembre 2027. Le studentesse e gli studenti otterranno il loro diploma a maggio 2028, quando discuteranno la loro tesi finale.

Maggiori informazioni e indicazioni sulla presentazione della domanda sul sito della Scuola:

https://www.santannapisa.it/it/formazione/master-human-rights-and-conflict-management

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna