Sfreccia in centro a Pontedera con un monopattino truccato: scatta il sequestro

Cronaca Pontedera
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A fermare il conducente gli agenti della polizia locale: il mezzo poteva raggiungere fino a 60 km/h. Nell'ultimo anno 166 le violazioni riscontrate

Un monopattino elettrico "truccato" per raggiungere i 60 km/h è stato fermato e sequestrato nei giorni scorsi a Pontedera dalla polizia locale Unione Valdera, durante un servizio di controllo del territorio. Notato il mezzo sfrecciare ad alta velocità tra le vie del centro, dopo un breve tentativo di fuga il conducente si è fermato all'alt degli agenti in via Saffi, poco distante dal centrale corso Matteotti. I successivi accertamenti tecnici eseguiti in un centro revisioni autorizzato della zona hanno evidenziato, spiega ancora la polizia locale in una nota, che il monopattino era stato modificato e superava ampiamente i limiti di legge: il mezzo raggiungeva infatti una velocità massima di 60 km/h, a fronte dei 25 km/h consentiti dal Codice della Strada.

Il veicolo è stato sequestrato. Al conducente, un cittadino di origine straniera maggiorenne e residente nel comune, sono state contestate numerose violazioni, tra cui la guida senza casco, la modifica del monopattino, l’assenza degli indicatori di direzione e ulteriori infrazioni legate alle manovre pericolose compiute durante il tentativo di fuga. Sull’episodio è intervenuto il dirigente della Polizia Locale Unione Valdera, Francesco Frutti, che ha dichiarato: "Ringrazio gli agenti intervenuti che, grazie alle segnalazioni e a servizi mirati, sono riusciti a fermare un conducente che rappresentava un serio pericolo per la sicurezza stradale. Il controllo dei monopattini è un servizio specifico che, solo nel Comune di Pontedera, ha portato nell’ultimo anno al controllo di circa 200 soggetti, con l’accertamento di 166 violazioni di varia natura". Il dirigente ha infine ricordato come il monopattino elettrico sia a tutti gli effetti un veicolo e come tale debba rispettare le norme del Codice della Strada: "L’attenzione deve essere massima, sia sui mezzi sia sulle manovre compiute quotidianamente dai conducenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi".

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