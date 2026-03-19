Sostenibilità, riuso e progetti di educazione ambientale Firmato il protocollo d’intesa tra Plures Alia e ReMida

Unire competenze, strumenti e visioni per promuovere concretamente la sostenibilità ambientale e progetti di economia circolare che dedichino particolare attenzione al recupero di materiali di scarto e al riuso. Al tempo stesso diffondere buone pratiche sul corretto

smaltimento dei rifiuti e sulla raccolta differenziata. Sono questi gli obiettivi principali del nuovo protocollo d’intesa firmato da Plures Alia, azienda partecipata da 65 comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati nell’area Toscana Centro, e ReMida Borgo San Lorenzo, il primo e unico centro di riuso creativo ReMida in Toscana e al tempo stesso un progetto educativo e socioculturale del Comune di Borgo San Lorenzo. ReMida è un progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sui materiali di scarto nato nel 1996 a Reggio Emilia e che si è ormai imposto a livello nazionale ed internazionale, con ben 11 centri diffusi nel mondo, di cui fa parte anche ReMida Borgo San Lorenzo. Promuove l’idea che lo scarto, l’imperfetto, sia portatore di un messaggio etico, capace di sollecitare riflessioni, proporsi come risorsa educativa, sfuggendo così alla definizione di inutile e di rifiuto.

L’accordo stabilisce un quadro di collaborazione finalizzato alla realizzazione di attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e promozione dell’economia circolare rivolte ai cittadini, ma anche ai dipendenti e agli stakeholder delle due organizzazioni. Le iniziative saranno svolte a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti e dei codici etici delle due realtà.

Il primo evento, nato in seguito alla firma del protocollo d’intesa, è “Fuorimoda, vestiamoci di consapevolezza”, organizzato ieri, 18 marzo, in occasione della giornata mondiale del riciclo, a Borgo San Lorenzo. Un evento dedicato alla sostenibilità e ai danni creati dal fast fashion, che ha previsto un laboratorio di riuso creativo con materiali tessili a cura di ReMida al centro ‘Chicchessia’. A seguire, nell’auditorium ‘Paola Leoni’, è andato in scena un incontro moderato dal giornalista de "Il Filo" Nicola Di Renzone, per parlare di rifiuti tessili, danni per l’ambiente, corretto smaltimento e possibilità di riuso nel quale sono intervenuti: Francesco Tiezzi, direttore

impianti di Plures Alia; Serena Pinzani, direttrice del Centro ReMida Borgo San Lorenzo; Gabriele Timpanelli, assessore all’ambiente di Borgo San Lorenzo; Franco Megli e Annalisa Guasti, presidente e referente ambiente della sezione soci Coop di Borgo San Lorenzo.

Tra le azioni previste in futuro dal protocollo, però, ci sono anche alcuni laboratori e iniziative congiunte nelle classi interessate dalle attività educational di Plures Alia, la realizzazione di materiali informativi digitali con QR code, brochure e mini-guide in più lingue sulla raccolta differenziata nel Mugello e nella Valdisieve, con riferimento alla possibilità di donare scarti aziendali per finalità educative al centro ReMida di Borgo San Lorenzo, eventi di animazione ambientale e l’uso di strumenti digitali per la comunicazione interna. Tutti i materiali saranno prodotti anche in co-branding e diffusi attraverso i canali social, online e offline, dalle due realtà.

Ulteriori attività prevedono, invece, la presenza di esperti e divulgatori ad iniziative informative e laboratori didattici organizzati da ReMida.

I COMMENTI

‘Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nel costruire alleanze strategiche per diffondere la cultura della sostenibilità’ dichiara Lorenzo Perra, Presidente di Plures Alia. ‘Lavorare con realtà importanti e conosciute a livello locale e nazionale, come ReMida, ed in particolare con un centro del riuso come quello di Borgo San Lorenzo, punto di riferimento ben oltre i confini del Mugello, ci permette di amplificare l’efficacia delle nostre azioni e di sperimentare buone pratiche replicabili in altri contesti’.

‘Con la firma di questo protocollo inizia una nuova era per ReMida Borgo San Lorenzo che trova in Plures Alia un alleato prezioso per promuovere la filosofia pedagogica dello scarto come risorsa educativa e rafforzare le azioni di promozione dei valori della sostenibilità ambientale’ aggiunge Serena Pinzani, direttrice del centro ReMida Borgo San Lorenzo. ‘Ringrazio chi ha lavorato per

arrivare a questo traguardo che in realtà è un vero punto di partenza importante per tutta la nostra Regione’.

‘Questo protocollo segna un passaggio importante per il nostro territorio perché rafforza la dimensione educativa e culturale del progetto ReMida del Comune di Borgo San Lorenzo’ conclude Silvia Notaro, vicesindaca di Borgo San Lorenzo. ‘La disponibilità a collaborare di Plures Alia, a cui va il nostro ringraziamento, conferma il valore delle alleanze quando si lavora su temi che riguardano la sostenibilità. ReMida ci insegna a guardare ai materiali di scarto con uno sguardo diverso, capace di coglierne la bellezza nascosta e il potenziale creativo, e ci ricorda che investire nella consapevolezza ambientale significa accompagnare, soprattutto le nuove

generazioni, verso un futuro più responsabile e sostenibile’.

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

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