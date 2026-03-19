Il Verdi di Santa Croce compie 40 anni: la festa del teatro

Una festa lunga quarant’anni quella che si sta preparando per martedì 24 marzo, giorno in cui si festeggerà l’anniversario dell’ultima riapertura del Teatro comunale G.Verdi di Santa Croce sull’Arno.

Alle 21.00, in apertura di serata, verrà proiettato un video, una sorta di album di ricordi dei momenti più significativi dell’attività artistica di questo teatro delle sue attività dal 1986 ad oggi, che si concluderà con un breve saluto al pubblico da parte del sindaco Roberto Giannoni e dell’assessore Simone Balsanti del Comune di Santa Croce e del direttore artistico del teatro Renzo Boldrini.

I numeri di questo teatro son significativi, dal 1986 ad oggi sono stati allestiti ben 360 spettacoli di prosa, oltre a centinaia di altri spettacoli di rassegne teatrali per bambini e adolescenti, come la storica “Il baule dei sogni” e la più recente “Primo tempo, passando da “Stasera pago io!”, rassegna di grandissimo successo poi replicata in varie altre programmazioni teatrali. Tutti i più grandi nomi della scena teatrale hanno calcato il palcoscenico del Verdi:dal giovanissimo Tony Servillo a Dario Fo, passando per Monica Guerritore e Paola Gassmann, accogliendo negli anni circa 350mila spettatori.

"Il teatro Verdi di Santa Croce festeggia 40 dall’ultima riapertura, un traguardo importante raggiunto grazie all’attaccamento del suo pubblico, all’impegno delle amministrazioni comunali passate e della presente e al grande lavoro di programmazione portato avanti dal suo storico direttore Renzo Boldrini - afferma il sindaco Giannoni -. Un connubio che ha permesso di portare a Santa Croce “il meglio” del teatro italiano davanti ad un pubblico attento e sincero, parte integrante del teatro santacrocese".

Anche l'assessore alla cultura Simone Balsanti concorda con il sindaco: "Il teatro oggi è parte integrante della nostra offerta culturale, ormai fa parte della nostra tradizione e della nostra comunità, per noi è un orgoglio essere arrivati al traguardo dei 40 anni di attività. In questi quattro decenni sul palco del Verdi si sono avvicendati artisti di altissimo spessore, tanto che Santa Croce è considerata una della tappe fondamentali dei più grandi artisti durante i tour dei loro spettacoli. Qui da noi ogni anno passa la migliore offerta artistica disponibile in Italia e questo è un grande traguardo, che rafforza quello dei 40 anni di attività".

Renzo Boldrini, che nel 1986 calcava le scene da giovane attore, e che dirige il teatro dal 1988, è emozionato per questo importante “compleanno”: "Il Verdì è un teatro che da sempre dialoga con i cittadini di ogni età, un laboratorio culturale attivo nel cuore della comunità santacrocese ma con una vitalità artistica capace di essere punto di riferimento per tutta l'area del Basso Valdarno pisano e spettatori provenienti da un area molto più vasta. Un piccolo teatro provinciale solo geograficamente capace di essere riferimento per progetti di scala regionale. Obiettivi raggiunti grazie una costante e sinergica azione fra amministrazione comunale, direzione artistica del teatro,compagnia residente e circuito teatrale regionale e la decisiva vasta partecipazione delle spettatrici e degli spettatori del Verdi ad ogni sua iniziativa. Una presenza del pubblico che spero si confermi il 24 marzo per applaudire gli artisti che si esibiranno e per fare al Verdi gli auguri per i suoi primi 40 anni".

Per completare il programma dei festeggiamenti dopo la proiezione del video e gli interventi delle autorità andrà in scena un travolgente spettacolo comico musicale nell'ambito della rassegna Primo tempo: Meglio tarde che mai con Franca Pampaloni e Nicanor Cancellieri, regia Rita Pelusio.Si tratta di uno spassoso gioco clownesco con pochissime parole e sonorità inedite alternate ad arie classiche. Esecuzioni impeccabili che fanno da sottofondo ad animazioni di figura, gags virtuose e surreali, trucchi di magia. Un concerto comico, insomma, capace di incantare e divertire un pubblico di ogni età. Lo spettacolo ha vinto vari riconoscimenti: “Gran Premio dello Spirito 2015”, finalista al concorso F.N.A.S. Cantieri di Strada 2007 e vincitore del premio Lavori in Corso 2007 del Festival del Ticino.

Posto unico 10 euro. I biglietti potranno essere acquistati

il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro, presentandosi trenta minuti prima dell’inizio dello spettacolo o prenotandoli a Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629 o via email a biglietteria@giallomare.it

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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