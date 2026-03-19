UniStem Day: l'infinito viaggio della ricerca scientifica torna a Pisa

Venerdì 20 marzo, torna per il diciottesimo anno consecutivo UniStem Day, Il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica dedicato a studentesse e studenti delle scuole superiori che si sviluppa in contemporanea in 93 Atenei e Centri di ricerca di 12 paesi e due continenti.

Anche quest’anno, l’Ateneo pisano sarà presente con un incontro al Polo Piagge che accoglierà 230 studentesse e studenti provenienti da diverse scuole della Toscana: IIS Santoni (Pisa), liceo scientifico statale Ulisse Dini (Pisa), liceo Antonio Vallisneri (Lucca), ISI Garfagnana (Lucca), Polo Scientifico Tecnico Professionale Fermi-Giorgi (Lucca), Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II (Arezzo).

La giornata, coordinata dalla professoressa Alessandra Salvetti del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e dal professor Marco Onorati del Dipartimento di Biologia, prenderà avvio alle ore 9.00. il programma scientifico prevede una serie di interventi dedicati alla ricerca di frontiera sulle cellule staminali. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00, studentesse e studenti saranno coinvolti in attività laboratoriali presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e i laboratori della Scuola Normale Superiore nell’area CNR di Pisa, dove potranno osservare da vicino cellule staminali in coltura, organoidi e fenomeni di rigenerazione in organismi modello, vivendo in prima persona l’esperienza della ricerca scientifica

Nato nel 2009 a Milano da un’idea della Professoressa della Statale di Milano e Senatrice a vita Elena Cattaneo, quest’anno UniStem Day diventa “maggiorenne”. Il tema scelto quale filo conduttore dell’iniziativa è “Liberi di scegliere”: un invito alle studentesse e agli studenti che partecipano alla giornata, anche loro prossimi alla maggiore età, a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre i pregiudizi e le convenzioni sociali, quando saranno chiamati a fare scelte di studio e professionali determinanti per il loro futuro

Fonte: Università di Pisa