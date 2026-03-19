A San Miniato Basso per Pasqua c'è l'uovo del commercio locale

Attività e negozi di vicinato saranno i protagonisti della Pasqua di San Miniato Basso con la nuova iniziativa “L'Uovo del commercio locale” organizzata dal Centro Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso con il supporto di Confcommercio Pisa. Una lotteria con un format innovativo e coinvolgente, ideato per valorizzare e sostenere il commercio di prossimità con una sorpresa tutta da scoprire direttamente all'interno delle attività.

“Ogni attività aderente riceverà un uovo di Pasqua personalizzato del Centro Centro Commerciale Naturale e un blocchetto da 50 numeri e l'acquisto di un biglietto al costo di 2 euro, che andrà a sostenere le iniziative organizzate dal Ccn” spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza.

“All'interno dell'uovo sono inseriti buoni a scelta forniti dalle attività partecipanti e i buoni verranno inseriti casualmente all'interno delle uova, proprio per incentivare i clienti a recarsi nelle varie attività. L'estrazione finale sarà sabato 4 aprile, quando ogni negozio effettuerà la propria estrazione e premierà un proprio cliente con l'uovo contenente i buoni a sorpresa”.

“Tutti i costi di realizzazione del materiale dell'iniziativa è a carico del Centro Commerciale Naturale: l'obiettivo è quello di creare movimento, collaborazione e sinergia e far lavorare insieme le nostre attività. Un modo concreto per invitare i cittadini a riscoprire il valore dei negozi di vicinato, che ogni giorno contribuiscono alla vitalità e all’identità del nostro territorio. Partecipare all'Uovo del commercio locale significa sostenere le nostre attività,, invitiamo cittadini e famiglie a partecipare numerosi!”

"Una manifestazione che dimostra ancora una volta lo straordinario dinamismo e l'entusiasmo che animano i commercianti del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso” - afferma il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli - “Un appuntamento che rappresenta in modo concreto e diretto l'importanza di frequentare i negozi di vicinato e che in occasione delle festività pasquali ambisce a coinvolgere il maggior numero possibile di attività nelle varie zone del paese".

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa