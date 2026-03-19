Vetro dell'auto sfondato sulla Fipili: automobilista cerca testimoni

Vetro sfondato e in cerca di testimoni: questa la segnalazione pubblicata da un utente del gruppo social 'I Dannati della Fipili', che racconta di un episodio avvenuto intorno alle 6.30 di stamattina, tra Santa Croce e San Miniato, in direzione Firenze.

"Subito dopo la riapertura della tratta soggetta a lavori stanotte, sono stato coinvolto in uno spiacevole inconveniente, visibile nelle foto -, scrive l'utente -. Un camion davanti a me ha sollevato o perso una quantità allarmante di detriti - presumibilmente ghiaia o materiale simile - insieme a una nube di polvere che si è depositata sul parabrezza e sul tetto in vetro della mia auto".

"Oltre al danno, la beffa", prosegue il racconto: la dashcam installata sul cruscotto non avrebbe messo a fuoco il parabrezza, lasciando l'utente senza prove video. Per questo motivo, chiunque abbia assistito alla scena o disponga di filmati è invitato a contattarlo: "Auto nera - scrive - dovreste avermi visto con le quattro frecce sulla rampa d’uscita di San Miniato in direzione Firenze fino alle 7.00 circa".