'A Pasqua la sorpresa è al Museo' al Santa Chiara di San Miniato

Cultura San Miniato
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In occasione delle festività pasquali, il Museo di Santa Chiara di San Miniato invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare all’iniziativa “A Pasqua la sorpresa è al Museo”, in programma dal 30 marzo al 6 aprile.
Un ringraziamento particolare alla sezione Soci UNICOOP   del Valdarno inferiore per aver contribuito all’iniziativa.
Durante questo periodo il museo sarà aperto con orario 10:00–12:00 e 16:00–18:00. Tutti coloro che verranno a visitare il museo riceveranno in omaggio un uovo di cioccolato, con precedenza per bambini e ragazzi, fino a esaurimento scorte.
L’iniziativa vuole offrire un’occasione speciale per scoprire il patrimonio artistico custodito nelle tre sale espositive del museo, unendo il piacere della visita culturale alla gioia della festa pasquale.
Tra le opere più significative che i visitatori potranno ammirare spiccano:
il Crocifisso di Deodato Orlandi, datato XIV secolo, importante testimonianza della pittura medievale;
il celebre “Noli me tangere” di Ludovico Cardi, detto il Cigoli (Cigoli, 1559 – Roma, 1613), uno dei protagonisti della pittura tra tardo Rinascimento e primo Barocco.
Un’occasione pet vivere la Pasqua tra,arte,storia,cultura e una dolce sorpresa per i più piccoli.
Per gruppi e comitive è richiesta la prenotazione.

Fonte: Ufficio stampa

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