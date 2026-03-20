Acque, lavori a Castelfiorentino: ecco dove

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, mercoledì 25 marzo, dalle ore 8 alle 12, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Croce, De Santis, Gobetti, Labriola e Marx.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 26 marzo, con le stesse modalità.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
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