Al Career Day di UniFi oltre mille studenti incontrano le realtà del mondo del lavoro

Lunedì 23 marzo il Campus Morgagni A ospita il Career Day dell’Ateneo fiorentino, il principale evento di placement targato Unifi (ore 9 – viale Morgagni, 44).

Le iscrizioni sono ancora aperte e saranno presenti più di cento realtà del mondo del lavoro locale e nazionale con posizioni aperte: aziende, studi professionali e cooperative presenteranno la propria organizzazione ed effettueranno colloqui.

L’iniziativa prevede la partecipazione di oltre mille iscritti: è aperta agli studenti che stanno concludendo la laurea triennale, a chi frequenta un corso di laurea magistrale o a ciclo unico, ai laureati di primo e secondo livello da non più di tre anni, oltre che agli iscritti a master, corsi di dottorato, scuole di specializzazione o alta formazione. Le domande di partecipazione possono provenire da candidati appartenenti a tutte le Scuole di Ateneo e a tutte le aree scientifico-disciplinari.

Fonte: Università degli Studi di Firenze

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