Asl Tc, i Punti digitale facile per prenotare una visita (e non solo)

L'Ausl Toscana centro ricorda che per prenotare una visita, entrare nel Fascicolo sanitario elettronico o usare lo Spid è possibile farlo attraverso i Punti digitale facile.
Si tratta di spazi gratuiti, attivati sul territorio dalla Regione Toscana, dove è possibile ricevere aiuto pratico per utilizzare i servizi digitali, sanitari e non solo.
Nei punti sono presenti facilitatori che supportano i cittadini passo dopo passo: dalla prenotazione di una prestazione all’accesso ai servizi regionali, fino all’uso autonomo del web.
Anche gli utenti dell’Ausl Toscana centro quindi possono rivolgersi a questi sportelli quando incontrano problemi con le procedure online o con l’identità digitale.
Il servizio è aperto a tutti. Per trovare il Punto Digitale Facile più vicino è possibile consultare la mappa online sul sito della Regione Toscana:
https://competenzedigitali.toscana.it/en/punto-digitale-facile
Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa
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