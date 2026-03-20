Auto sfonda vetrata di un negozio a Calcinaia, nessun ferito

Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 17:15 in Via Tosco Romagnola Ovest, nel comune di Calcinaia, per un incidente stradale all’interno del parcheggio privato di un’attività commerciale.

Secondo quanto ricostruito, il conducente di un’auto, durante la fase di parcheggio, ha perso il controllo della vettura andando a sfondare la vetrata del negozio. Fortunatamente non si registrano feriti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i luoghi dell’intervento e a rimuovere l’autovettura. Sul posto erano presenti anche i Vigili Urbani di Calcinaia e il personale del 118.

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