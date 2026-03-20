Santa Croce, bilancio consuntivo: il Comune pronto a chiudere in netta crescita

Il comune di Santa Croce si accinge a chiudere il bilancio consuntivo e i numero si presentano, per quanto ancora in fase di assestamento, più che buoni, facendo registrare agli uffici una netta inversione di tendenza economica in positivo rispetto al passato.

"Si tratta – spiega l'assessore Renato Rusconi - del primo bilancio interamente gestito dall'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Giannoni che ringrazio per la fiducia che mi ha dato. Pur essendo ancora in fase di completamento si possono dare, se pur presunti, due dati che per quanto soggetti a piccoli aggiustamenti sono veritieri al 99 per cento. Il primo è la parte destinata agli investimenti, che passa dai 60500 euro del 2024 agli attuali circa 109mila euro del 2025 con una crescita di circa 80 per cento. Il secondo dato – continua Rusconi - è la parte disponibile che passa dai 138400 euro del 2024, a poco meno di 834mila euro nel 2025 con una crescita del 502,2 per cento".

"Ci Tengo a sottolineare che molto lavoro deve ancora essere svolto e solo alla fine del 2026 potrà dirsi in larga parte concluso, nel mentre nulla è stato tagliato, niente è stato soppresso. Quindi in sostanza abbiamo mantenuto tutti i servizi, ma abbiamo allo stesso tempo migliorato in modo netto la situazione economica dell'Ente".

"La situazione ereditata da questa amministrazione infatti – continua Rusconi -, deficitaria sotto molteplici aspetti, imponeva una veloce inversione di tendenza per ricercare un equilibrio finanziario di bilancio teso, non solo a sostenere l’esistente, ma anche capace di progettare azioni future e questo è stato fatto e ricercato. il prossimo bilancio consuntivo del 2025, il primo previsto, gestito e concluso interamente dal centrodestra, porta già i segni di questo lavoro e mostra, numeri alla mano, che l’opera di riorganizzazione dell’amministrazione comunale sta dando i propri frutti".

"I fatti - spiega Rusconi - rispondono chiaramente all'opposizione che tempo fa ci ha criticato attraverso un suo consigliere sottolineando a una presunta difficoltà relazionale con l’attuale amministrazione causata, a suo dire, dall’eccessiva attenzione mostrata da noi verso gli aspetti tecnico amministrativi privilegiando gli aspetti politici. Secondo questo consigliere infatti non sarebbe servito a niente essere andati a votare per la giunta Giannoni, ma a suo dire tanto valeva assumere dei tecnici. Peccato - spiega l'assessore al bilancio - che la politica, intesa come gestione del territorio e della comunità che in esso risiede, non possa esentarsi con il fare i conti con le risorse a sua disposizione e debba, è un chiaro obbligo stabilito dalla legge, dotarsi di una struttura e organizzazione per coordinare la raccolta delle risorse finanziarie a dimostrazione che l’economia e la politica, non possono fare a meno l'una dell’altra, essendo strettamente legate e interdipendenti".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

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