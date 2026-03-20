Castelnuovo Garfagnana, 28enne denunciato per detenzione e spaccio di droga

Un 28enne di origini marocchine è stato denunciato dai Carabinieri del Radiomobile di Castelnuovo Garfagnana per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L'episodio si è verificato durante i controlli effettuati nel fine settimana sulle strade della Media Valle durante l'attività di contrasto allo spaccio di droga nei pressi dei locali notturni. I militari hanno effettuato una perquisizione personale nella frazione Piano di Coreglia Antelminelli, trovando l'uomo in possesso di otto dosi di hashish nascoste sotto la biancheria intima.
Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la droga sarebbe stata destinata allo spaccio tra i giovani frequentatori della movida locale. Al termine delle verifiche, il 28enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca.
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